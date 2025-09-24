Se suma México a acuerdo de diversidad biológica marina

Como parte de su participación en la 80 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el canciller Juan Ramón de la Fuente depositó el instrumento de ratificación del Acuerdo relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ).

Esto ante Elinor Hammarskjöld, secretaria general adjunta de Asuntos Jurídicos y Asesora Jurídica de la ONU.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que con esta acción México se suma formalmente a este “histórico tratado multilateral”, que entrará en vigor en enero de 2026.

“El tratado fortalece el régimen jurídico del Derecho del Mar y representa un significativo avance hacia la protección y gobernanza global de los océanos”, dijo la SRE.

Agregó que la ratificación de México del Acuerdo BBNJ confirma la vocación de nuestro país por el multilateralismo y el derecho “como la mejor vía para hacer frente a los desafíos globales”.