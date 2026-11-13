Se suma SCJN a la difusión de fichas de desaparecidos

A partir de este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) difundirá fichas de búsqueda de personas desaparecidas en México, a través de su canal de televisión Plural TV, en un micrositio de su página de internet y redes sociales con el fin de apoyar las labores de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El Máximo Tribunal de Justicia dio a conocer que cada día se publicarán las fichas de la Alerta Nacional para contribuir a la localización e identificación de las personas ni localizadas.

Como parte de la estrategia de acompañamiento a dicha Comisión, la SCJN afirmó que diseñó un micrositio disponible en su página de Internet, el cual albergará las fichas vigentes y podrán consultar ágilmente mediante filtros por nombres, fechas, entidades o municipios.

Consideró de gran interés apoyar las acciones de la CNB con la finalidad de que más personas tengan acceso a la información y, en caso de que reconozcan a alguien, puedan brindar datos importantes.