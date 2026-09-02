Se termina primaria sin comprender lo leído

Uno de cada dos estudiantes en México termina la primaria sin comprender lo que lee y 74 % de quienes presentan dificultades de lectura en tercer grado no consigue superar ese rezago al llegar a tercero de secundaria, alertaron Mexicanos Primero y Fondo Alternativa.

Durante la presentación del Compromiso por la Comprensión Lectora en México y el lanzamiento de la campaña “Comprender lo cambia todo”, las organizaciones señalaron que 47 % de los estudiantes mexicanos no alcanza el nivel mínimo de comprensión lectora.

La presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, Patricia Vázquez, explicó que la estimación de que la mitad del alumnado concluye la primaria sin comprender lo que lee proviene del Banco Mundial. Aclaró que no existen datos actualizados para México y consideró que el indicador pudo empeorar después de la pandemia.

Sostuvo que existen aprendizajes mínimos que no son negociables, como la comprensión lectora, el pensamiento matemático y el pensamiento científico.

“Si no comprende lo que lee una niña o un niño a la edad de los 10 años, estamos en una condición global que se llama pobreza de aprendizaje”, señaló.

Indicó que más de 35 millones de estudiantes forman parte del sistema educativo mexicano, por lo que el reto no se limita a garantizar que terminen la primaria, la secundaria o el bachillerato, sino que adquieran las competencias académicas básicas necesarias para continuar aprendiendo.

Otro de los datos presentados indica que quienes leen con fluidez tienen mayores posibilidades de concluir la educación media superior. Los materiales de la campaña también señalan que 57 % de las y los estudiantes mexicanos alcanza el nivel mínimo para entender lo que lee.

Vázquez del Mercado destacó que las cifras no significan que ningún estudiante aprenda, sino que cerca de la mitad permanece rezagada. “Hay muchos que sí lo logran, pero nos falta la otra mitad”, expresó.

Informó que la estrategia fue presentada la semana pasada al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y que Mexicanos Primero concentrará sus esfuerzos durante el ciclo escolar 2026-2027 en impulsar la comprensión lectora.

Dijo que el titular de la SEP recibió favorablemente la propuesta, pero señaló que el reto es conseguir que la comprensión lectora se convierta en una prioridad no solamente en las oficinas gubernamentales, sino dentro de las aulas.