Nuevo León se sumó a la concentración nacional para exigir un freno a la sobrerrepresentación legislativa.

Organizaciones civiles encabezaron una manifestación pacífica en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del INE en Nuevo León, ubicada en el Centro Convex, sobre la avenida Morones Prieto, en la colonia Pío X.

Los ciudadanos acudieron vestidos de blanco y rosa, como en las pasadas manifestaciones y marchas en defensa de la democracia.

“Venimos a pedirles que respeten la Constitución. Ellos solo obtuvieron el 54 por ciento de los votos en la elección y quieren que les den el 75 por ciento de los diputados, eso es una sobrerrepresentación.

“Esto significa que ellos (Morena) quieren agandallar el 20 por ciento más para no solo aprobar leyes, sino cambiar la Constitución como quieran, y ahí es donde está el problema porque no lo quieren decir claro, pero quieren esos diputados para no escuchar a nadie, no dialogar y eso atenta contra la pluralidad del país”, externó Javier Ponce, integrante de la Organización NL24.