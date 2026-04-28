Se va fiscal; culpan al de la AEI, quien murió

El fiscal General de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, presentó su renuncia “irrevocable” y reconoció “omisiones tanto en la información como en la gestión institucional” por la presencia de agentes estadounidenses de la CIA en un operativo realizado el pasado 18 de abril en la sierra Tarahumara para desmantelar un narcolaboratorio.

“La exigencia de resultados en la lucha contra el crimen organizado no puede ni debe justificar actuaciones que no guarden estricto apego a la ley. Por congruencia con mi proyecto y mis convicciones, entiendo que la medida más adecuada para corregir esta situación es poner a disposición mi cargo para permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía, prontitud y exhaustividad, y para restablecer la confianza pública”, expresó Jáuregui en conferencia de prensa.

Señaló que su renuncia es de carácter irrevocable y fue presentada ante la gobernadora del estado María Eugenia Campos Galván.

Sobre los agentes extranjeros que participaron en el operativo, reconoció que la información que compartió en un inicio era inconsistente y ameritaba una investigación para conocer en detalle su participación.

“Con base en el curso de las investigaciones internas realizadas hasta ahora, resulta procedente señalar que hubo omisiones, tanto en la información como en la gestión institucional, respecto de los puntos de contacto con dichas personas. Esta omisión vulneró los mecanismos de control y comunicación que como titular de la Fiscalía General del Estado tenía la obligación de asegurar en su funcionamiento eficaz. Reconozco esta responsabilidad política en el ámbito de liderazgo institucional y la necesidad de corregirla”, expuso.

Minutos antes, Wendy Chávez, encargada de la Unidad Especializada para esclarecer los hechos ocurridos tras el hallazgo de un narcolaboratorio entre el 16 y el 19 de abril en Chihuahua, y que llevaron a la muerte de dos agentes estadounidenses de la CIA y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), señaló que la presencia de los extranjeros pudo tratarse de una colaboración extraoficial.