Se venció al odio y a las alianzas con el crimen

Un día después de las elecciones en Coahuila y tras el cierre del cómputo del PREP, el gobernador Manolo Jiménez advirtió que los perdedores fueron el odio, la división, las grillas, las mentiras y la colusión con posibles delincuentes.

En un mensaje a los medios de comunicación desde el Palacio de Gobierno, el mandatario estatal no se refirió a las denuncias de Morena sobre una presunta compra de votos, pero pidió “darle la vuelta a la página”.

Aseguró que la victoria del PRI es un refrendo a su gobierno y una victoria de la unidad, el trabajo y el amor a Coahuila.

“Por el contrario, se venció el odio, la división, las grillas, las mentiras, las alianzas con posibles delincuentes (…) porque aquellos que polarizan, grillan, mienten, pelean, siempre pierden”, recalcó.

Manolo Jiménez agradeció a los 700 mil coahuilenses “que yo siento que también refrendaron su confianza en nuestro gobierno”.

El gobernador afirmó que siempre hay un día después y hoy es tiempo de unidad entre los coahuilenses.

Así quedaría el Congreso

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) con su aliado la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) quedarían con mayoría en el Congreso, con base a los datos finales del Programa de Resultados Preliminares (PREP), en donde arrasaron con las 16 diputaciones de mayoría relativa al haber ganado el 55 % de los votos.

A reserva del conteo oficial del próximo miércoles que den lugar a la repartición de diputaciones por representación proporcional, el PRI se quedaría con 15 diputaciones, UDC con una diputación de mayoría relativa, más otra de representación proporcional al obtener 4 % de las votaciones por separado, lo que representaría 17 escaños para la alianza.

Según estimaciones, Morena se quedaría con cinco diputaciones plurinominales al obtener 22.5 % de los votos, mientras que su aliado, el Partido del Trabajo, se quedaría con un escaño al obtener el 3.6 %.

Por otro lado, el Partido de Nuevas Ideas, de reciente creación, obtuvo el 5.8 %, por lo que podría alcanzar dos diputaciones plurinominales.

El gran perdedor en la contienda es el Partido Acción Nacional, quien obtuvo apenas 2.1 % de las votaciones y no contará con ninguna representación en el Congreso, cuando en la actual legislatura ocupa cinco escaños. El PRD, que también ocupa actualmente dos lugares, no tendrá ninguna representación en el próximo Congreso.

Attolini reconoce triunfo del PRI

Tras haber alcanzado apenas un 22 % de la votación, Antonio Attolini Murra reconoció su derrota en la jornada electoral que se celebró el domingo, en donde fue ampliamente superado por la candidata del PRI, Verónica Martínez García, quien acumuló un 62 % del porcentaje total.

Morena denuncia intimidación electoral

Por su parte, el Consejo Nacional de Morena condenó presuntos actos de violencia institucional durante los comicios, en donde el PRI arrasó y se llevó el triunfo de los 16 distritos electorales en la entidad para renovar el Congreso local.

En un pronunciamiento, el partido acusó que la jornada electoral estuvo marcada por la persecución política y un sofisticado sistema de compra masiva de votos “QRGate”.

Sin mencionar nombres, denunció la “detención ilegal y arbitraria” de militantes y simpatizantes de Morena y el Partido del Trabajo (PT), así como hostigamiento hacia diputadas federales del movimiento.