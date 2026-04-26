Aunque en México la esperanza de vida ha aumentado en las últimas décadas, ese avance no se ha traducido en mejores condiciones de salud, pues persisten largos periodos con enfermedad o discapacidad, revelan estudios del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante el seminario Determinantes Urbanas de la Salud y el Bienestar, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, la especialista Marcela Agudelo Botero advirtió que existen profundas inequidades en cuánto y cómo viven las personas, con marcadas diferencias en la calidad de vida según el territorio y el sexo.

“Se vive más, pero no con mejor salud”, resumió la académica, al señalar que el sistema de salud no ha logrado reducir las brechas en acceso y calidad de atención, lo que refleja limitaciones estructurales.

Los datos muestran que entre 1990 y 2021 han predominado las enfermedades no transmisibles, como diabetes, padecimientos cardiovasculares y cáncer, que en 2021 representaron entre 55 y 68 % de la pérdida de años de vida saludable. Sin embargo, estas coexisten con enfermedades transmisibles y con causas externas como homicidios, suicidios y accidentes.

Además, el impacto de la pandemia de covid-19 provocó una caída de 3.1 años en la esperanza de vida.

El análisis también revela que la mortalidad por enfermedades transmisibles aumentó 50.3 % en ese periodo, impulsada principalmente por la emergencia sanitaria, mientras que las no transmisibles disminuyeron 16.8 %, aunque siguen siendo la principal causa de muerte.

El estudio también advierte que México presenta una alta mortalidad por causas evitables, de acuerdo con indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, lo que implica una fuerte carga económica para la población.