Sean Baker triunfa con “Anora”

Sean Baker ha triunfado con Anora en la 97 gala de los Oscar: mejor película, dirección, guión original y montaje. Mikey Madison, por el mismo filme, y Adrien Brody, por The Brutalist, han sido reconocidos como los mejores actores protagonistas. Aún estoy aquí, de Walter Salles, ha triunfado como mejor película internacional, por primera vez para Brasil. Cónclave recibió el galardón al guión adaptado. Kieran Culkin, por A Real Pain, y Zoe Saldaña, por Emilia Pérez, han ganado como mejores actores de reparto.

El largo palestino No Other Land ha obtenido el reconocimiento al mejor documental, que sus responsables han recibido pidiendo el fin de la invasión de Gaza.

Y Flow, de Gints Zilbalodis, ganó como mejor filme de animación, primer Oscar de la historia para Letonia. Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Pérez y cuarta intérprete española en conseguir una nominación, ha acudido a la ceremonia, aunque no ha pasado por la alfombra roja, tras la polémica generada por antiguos mensajes racistas suyos en redes.

Con Meg Ryan y Billy Crystal reencontrados sobre el escenario tantos años después de Cuando Harry conoció a Sally, el premio a mejor película en los Oscar de 2025 se lo han entregado al director Sean Baker por Anora, que con este último premio se ha llevado cinco estatuillas y termina como la gran ganadora de la noche. “Gracias a la Academia por reconocer una película verdaderamente independiente”.

Mikey Madison, superó a la favorita Demi Moore

Mikey Madison ha cerrado una temporada de premios de ensueño. Tras haber conseguido el BAFTA y los Spirits Awards por su actuación en Anora, la protagonista de la película de Sean Baker, quien ha ganado hasta ahora cuatro estatuillas doradas. En la misma línea del realizador, ha agradecido a las trabajadoras sexuales: “Quiero reconocer y agradecerles, seguiré siendo una aliada por ustedes”.

Madison ha superado a la que era la favorita en la categoría, su colega Demi Moore, quien había ganado anteriormente el reconocimiento por su trabajo en los Golden Globe y los Screen Actors Guild Awards. “Creciendo en Los Ángeles, Hollywood se sintió muy lejano para mí. Estar aquí se siente irreal”, ha agradecido Madison al momento tras recibir su Oscar.

Adrien Brody, de 51 años, ha logrado su segunda estatuilla creando al arquitecto húngaro László Tóth, maestro del brutalismo y superviviente de un campo de concentración, que protagoniza un doloroso viaje vital en The Brutalist. El neoyorquino aún es el actor más joven en llevarse la estatuilla de Hollywood como protagonista masculino: cuando se la llevó con El pianista tenía 29 años.

Para Brody, volver a encarnar a un superviviente del nazismo, es recordar a su familia: “Desde luego, resuena la resiliencia de mis abuelos maternos, significaba representar en pantalla toda aquella lucha por la supervivencia. Mis padres estaban felicísimos el día en que gané el Globo de oro. Pero mi intención principal no fue homenajearles, sino que en pantalla se sintiera la complejidad del protagonista”.

Zoe Saldaña pone en alto origen latino

Zoe Saldaña fue reconocida con el premio Oscar, en la categoría de Mejor actriz de reparto por “Emilia Pérez”; al subir al estrado del DolbyTheatre, la actriz pronunció un conmovedor discurso en que el amor por su familia y sus raíces latinas primaron, generando la ovación de todas y todos los presentes.

Cuando habló de su familia, que Zoe no pudo evitar romper en llanto, debido al gran significado que tiene para ella contar con su apoyo; no dejó pasar desapercibido que, con este reconocimiento, se convierte en la primera actriz, con raíces provenientes de la República Dominicana, que gana un premio Oscar.GANADORESDIRECTOR

Sean Baker por Anora

PELÍCULA

Anora a mejor película del 2025

ACTOR

Adrien Brody, por The Brutalist

ACTRIZ

Mikey Madison por Anora

PELÍCULA DOCUMENTAL

No Other Land, de Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal y Yuval Abraham

GUIÓN ORIGINAL

Sean Baker, por Anora

GUIÓN ADAPTADO

Peter Straughan, por Cónclave

FOTOGRAFÍA

Lol Crawley, por The Brutalist

MONTAJE

Sean Baker, por Anora

SONIDO

Gareth John, Richard King, Ron Bartlett y Doug Hemphill, por Dune: Parte IIBANDA SONORA

Daniel Blumberg, por The BrutalistDISEÑO DE PRODUCCIÓN

Nathan Crowley y Lee Sandales, por Wicked

VESTUARIO

Paul Tazewell, por Wicked

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon y Marilyne Scarselli, por La sustancia

EFECTOS VISUALES

Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe y Gerd Nefzer, por Dune: Parte II

CANCIÓN

El mal, de Emilia Pérez

CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

I’m Not a Robot, de Victoria Warmerdam y Trent

CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

The Only Girl in the Orchestra, de Molly O’Brien y Lisa Remington

CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

In the Shadow of Cypress, de Shirin Sohani y Hossein Molayemi

PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Flow, de Gints Zilbalodis, Matiss Kaža, Ron Dyens y Gregory Zalcman