Sección 22 del SNTE permite reapertura de terminal

Maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) permitieron la reapertura por algunas horas de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicada en Santa María de El Tule, lo que permitió el abastecimiento de combustible en gasolineras de la ciudad de Oaxaca y zona metropolitana.

La mañana del miércoles, algunas estaciones de servicio permanecían cerradas por la falta de gasolina y diésel; mientras que otras registraron largas filas de automovilistas.

Las autoridades locales, por su parte, han llamado a la ciudadanía a no realizar compras de pánico de combustible, y aseguró que el servicio estará garantizado; esto, mientras mantiene una mesa de negociación con la dirigencia de la Sección 22 del SNTE para permitir que no se suspenda el suministro y abastecimiento a las gasolineras.

Hasta la noche del miércoles, el dirigente de la asociación de Empresarios Gasolineros del Estado de Oaxaca (EGEO), José Luis Ballesteros Melgar, informó que 16 estaciones de servicio fueron cerradas por la falta de combustible.