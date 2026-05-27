Secretaría de las Mujeres cumple 40 días sin titular

La Secretaría de las Mujeres, dependencia federal que fue definida durante su fundación como “un acto de justicia histórica”, cumple este martes 40 días sin titular, después de que Citlalli Hernández Mora presentó su renuncia para apoyar a Morena rumbo a la elección intermedia de 2027.

El lunes 18 de mayo durante la “Mañanera del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que ya tenía definida a la nueva titular de esta institución y afirmó que el nombramiento se daría a conocer en esa misma semana, promesa que no se cumplió.

Revisan perfiles

La mandataria federal justificó la demora en esta designación bajo el argumento de que “estaba revisando los perfiles de las compañeras”; sin embargo, aún no hay indicios de quién relevará a Hernández Mora.

Sheinbaum Pardo destacó la trayectoria de María Elvira Concheiro Bórquez, subsecretaria de Igualdad Sustantiva e Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, a quienes calificó como “muy buenas” en su labor dentro de la Secretaría de las Mujeres.

Además, defendió que hay un equipo trabajando en los Centros LIBRE y en el programa Tejedoras de la Patria, pese a que la dependencia federal se ha mantenido acéfala durante más de un mes.

Cuándo entró en funciones

Creada por la primera presidenta de México, la Secretaría de las Mujeres entró en funciones el 1 de enero de 2025. Durante su inauguración, la dependencia federal celebró en un pronunciamiento este “acto de justicia” que, dijo, se conquistó con el sueño y la lucha incansable de millones de mujeres a lo largo de la historia.