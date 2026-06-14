Secretaría de las Mujeres, dos meses sin titular

El próximo martes 16 de junio se cumplirán dos meses de la salida de Citlalli Hernández Mora al frente de la Secretaría de las Mujeres. Desde entonces, la “histórica” dependencia creada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al inicio de su gobierno, sigue sin titular.

La renuncia de Hernández Mora fue informada por la misma presidenta el pasado 16 de abril, argumentando su integración a las filas de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Ese mismo día, la exsecretaria de las Mujeres fue nombrada presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido guinda rumbo a las elecciones del 2027.

Luego de un mes sin nadie al frente de la dependencia federal, el 18 de mayo pasado, la presidenta Sheinbaum garantizó que ya tenía definida a la persona que relevaría a Citlalli Hernández.

Dos meses sin que alguien tome las riendas

La Secretaría de las Mujeres ha sido la única dependencia federal en el gobierno de Sheinbaum que tarda casi dos meses sin que alguien tome las riendas. En sus otros cambios de Gabinete, la designación de secretarios de estado fue muy pronta, en el mismo día o días después con videos posteados en redes sociales.

La página oficial de la dependencia también sigue en el olvido, aún aparece el rostro de Hernández Mora y su cargo como “secretaria de las Mujeres”. En el mismo directorio aparecen los cargos de otras siete personas que integran la Secretaría.

La presidenta de México y la exsecretaria de las Mujeres han defendido el funcionamiento de la institución acéfala, pese a que ninguna otra dependencia está en las mismas condiciones.