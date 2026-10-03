Secretaría de las Mujeres y ONU firman acuerdo

La Secretaría de las Mujeres y ONU Mujeres firmaron un acuerdo para apoyar durante 13 meses la implementación del Programa Nacional de Proyectos Estratégicos para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2026-2030.

La secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, explicó que el convenio estará vigente del 1 de octubre de 2026 al 31 de octubre de 2027 y contempla una contribución de la dependencia federal que será administrada por ONU Mujeres conforme a las reglas y procedimientos acordados.

“Los recursos públicos que hoy comprometemos deben traducirse en resultados verificables para las mujeres”, señaló durante la firma del acuerdo.

Castillo Juárez indicó que el programa busca llevar a la práctica las políticas de igualdad sustantiva, autonomía económica, cuidados, participación de las mujeres en la toma de decisiones, prevención de las violencias y atención a quienes sean víctimas.

Entre las acciones mencionó la Red Nacional de Tejedoras de la Patria; los Centros LIBRE, destinados a la atención integral de mujeres; la Línea de las Mujeres 079, opción 1, junto con la Red de Abogadas de las Mujeres, y las asambleas Voces por la Igualdad y contra las Violencias.