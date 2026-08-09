Secretaría de Seguridad celebra jornada de adopción

En el marco del Día Mundial del Gato, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) llevó a cabo este sábado 8 de agosto una jornada de adopción de gatos.

La SSC informó que la cita fue en la Glorieta de Insurgentes, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 15 horas.

La adopción se llevó a cabo a través de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC.

“Hay michis esperando por alguien que los elija, los quiera y les dé un hogar; ven a conocerlos y descubre todo el amor que una pequeña vida puede traen a la tuya”, afirmó la SSC en la convocatoria al evento.