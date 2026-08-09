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Secretaría de Seguridad celebra jornada de adopción

Agosto 09 del 2026
Secretaría de Seguridad celebra jornada de adopción

En el marco del Día Mundial del Gato, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) llevó a cabo este sábado 8 de agosto una jornada de adopción de gatos.

La SSC informó que la cita fue en la Glorieta de Insurgentes, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 15 horas.

La adopción se llevó a cabo a través de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC.

“Hay michis esperando por alguien que los elija, los quiera y les dé un hogar; ven a conocerlos y descubre todo el amor que una pequeña vida puede traen a la tuya”, afirmó la SSC en la convocatoria al evento.

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