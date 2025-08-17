﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Secretaría del Bienestar alerta por fraude

Agosto 17 del 2025
Secretaría del Bienestar alerta por fraudeAriadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar. Cortesía

La Secretaría del Bienestar alertó de un intento de fraude a través de mensajes de WhatsApp que promocionan créditos y préstamos.

La dependencia señaló que no otorga abonos a la mujer, ni créditos o préstamos, además de que no envía por WhatsApp mensajes de promoción de registros o bonos.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, hizo un llamado a no dejarse engañar por supuestos mensajes que promocionan páginas falsas a través de la app de mensajería que circula con información fraudulenta.

Señaló que todos los trámites para el registro o entrega de las Pensiones y Programas para el Bienestar son completamente gratuitos.

Asimismo, enfatizó que todos los programas sociales son derechos constitucionales y se entregan de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco Bienestar.

Exhorto

Finalmente exhortó a los beneficiarios y derechohabientes de las Pensiones y Programas para el Bienestar de mantenerse informados a través del sitio web oficial: gob.mx/bienestar, y sus redes sociales, asimismo puso a disposición la Línea de Bienestar 800 639- 42- 64.

﻿