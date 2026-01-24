Secretario de Marina aclara bajas de elementos

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), aclaró las bajas de elementos ante el caso de huachicol fiscal en la dependencia.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de ayer viernes 23 de enero en la Base Aeronaval de Veracruz, Morales Ángeles indicó “son seis detenidos en total, pero hay dos todavía que están en proceso”.

“Hay detenidos y dos prófugos. Uno (prófugo) es retirado, con él no hay problema; el otro estaba en activo, pero como está prófugo, está desertando, por lo tanto, causa baja”, explicó ante el caso de los hermanos Farías Laguna.

Comentó que los marinos acusados por traficar hidrocarburos fueron dados de baja por no presentarse a cumplir sus funciones, más no por las investigaciones penales en su contra.

Motivo, deserción

“Hasta ahorita han causado baja cuatro, de entre ellos todavía hay dos que están en procesos de amparo y las personas que usted menciona, uno está prófugo. Pero está dado de baja por otro motivo, no por estar detenido, sino porque desertó. Y uno de ellos está de baja porque no puede cumplir con sus funciones”, refirió.

—“¿Y están dados de baja, esta persona, por este presunto delito?”, se le preguntó.

—“No. Está de baja porque de acuerdo con la Ley Orgánica de la Armada de México, cuando una persona no puede cumplir con sus funciones en la Marina es dado de baja. Así lo marca la ley (porque) no puede hacer su trabajo”, respondió.

—“Lo que pasa es que todavía hay un proceso administrativo para darlos de baja. Ellos tienen derecho a pedir una revisión, con esa revisión se les hace un dictamen y un análisis, y se les da respuesta, aún así ellos tienen derecho a continuar con su proceso hasta que una autoridad jurisdiccional determina que fue legal todo el proceso y causa baja de manera definitiva”, explicó.

“Hasta ahorita han causado baja cuatro, de entre ellos todavía hay dos que están en procesos de amparo, y las dos personas que usted menciona: uno está prófugo, pero está dado de baja por otro motivo, no por estar detenido si no porque desertó, y uno de ellos está de baja porque no puede cumplir con sus funciones”, explicó.