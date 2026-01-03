Sectur destaca crecimiento turístico

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, destacó que el crecimiento del turismo en México no se ha concentrado únicamente en los destinos de playa, sino que se ha fortalecido a partir de la diversificación de experiencias culturales y recreativas que ofrecen las distintas entidades del país, lo que ha permitido alcanzar cifras históricas en número de visitantes y derrama económica.

"El turismo es una economía circular, por lo que felicito a todos los estados; son las experiencias las que hacen que la gente se quede más días", subrayó la funcionaria.

Al presentar los indicadores más recientes del sector, Rodríguez informó que entre enero y octubre de 2025 México recibió 38.4 millones de turistas internacionales, lo que representa un incremento del 5.8 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En cuanto al turismo nacional, detalló que se registraron 92.6 millones de viajeros, cifra que refleja un crecimiento de 3.3 por ciento respecto a 2024, lo que confirma una recuperación sostenida y una mayor movilidad interna.