Secuestran a empresario y excandidato del PAN

El empresario Gerardo Arredondo Hernández, excandidato del PAN a la presidencia municipal de Salamanca, fue privado de la libertad en su negocio de materiales para construcción, en la colonia San Francisco de Asís, en el sector sur de esta ciudad.

Hombres armados se lo llevaron del interior del establecimiento este viernes.

Minutos antes, el constructor había arribado a su negocio en una camioneta cuando varios hombres lo acorralaron y a la fuerza lo sacaron y subieron a un vehículo que arrancaron enseguida.

Empleados del negocio observaron la agresión y pidieron ayuda al Sistema de Emergencias 9-1-1, por lo que elementos de Seguridad acudieron al establecimiento, ubicado en la avenida Comunicación Norte.

En un comunicado, la Presidencia Municipal informó que “se ha confirmado que es verídico” el hecho denunciado sobre la presunta privación de la libertad del empresario dedicado al ramo de la construcción.