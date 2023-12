Secuestran al cónsul honorario de Reino Unido

Collin Armstrong. Cortesía

La policía de Ecuador confirmó el sábado el secuestro del cónsul honorario del Reino Unido, Collin Armstrong, en el país andino, asediado por la violencia y la criminalidad.

El hecho ocurrió la madrugada del sábado en la provincia de Los Ríos, unos 177 kilómetros al suroeste de la capital, informó la institución en la cuenta de la red social X (antes Twitter).

Agregó que unidades especializadas realizan tareas operativas y de investigación en el territorio. Ni la embajada del Reino Unido ni la cancillería de Ecuador se han pronunciado al respecto.

La policía no proporcionó más detalles del hecho “para no interferir en las investigaciones”, señaló en un chat de periodistas.

The Associated Press se comunicó con el consulado, pero no recibió respuesta de inmediato.

Según reportes de medios locales, Collin Armstrong fue secuestrado en la ciudad de Baba, donde tenía su hacienda. Armstrong es el fundador de Agripac, una de las mayores empresas de suministro de productos agrícolas de Ecuador, que también desarrolla soluciones en los campos de la acuicultura, producción de fertilizantes, químicos industriales, salud animal, semillas y larvicultura, entre otros.