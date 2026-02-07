Secuestró Rivera a candidatos morenistas

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, alias “El Presidente”, de secuestrar a Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, para obligarlos a renunciar a la candidatura de Morena para la presidencia de esa localidad en las elecciones de 2021.

Según la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó sobre este caso, Rivera Navarro y sus colaboradores más cercanos privaron de la libertad a los morenistas para forzarlos a firmar su renuncia, misma que ambos presentaron en marzo de 2021 ante el Instituto Electoral de Jalisco, tras ser puestos en libertad.

De acuerdo con el expediente, Diego Rivera Navarro, conocido como “El Presidente” pactó con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) su llegada a la presidencia municipal de Tequila, desde donde operó una red criminal dedicada a secuestrar, extorsionar y amedrentar a sus adversarios políticos.

Extorsión

La investigación de la FGR, iniciada en agosto de 2025, señala que el alcalde morenista de Tequila se presentaba con sus colaboradores y la policía municipal en negocios exigiendo dinero para dejarlos trabajar

De acuerdo con la investigación, el alcalde Diego Rivera Navarro encabezaba la red criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, y tenía como su principal operador a Diego López Ibarra, tesorero del Ayuntamiento, quien se encargaba de recaudar y lavar el dinero obtenidos de las extorsiones y secuestros a comerciantes y empresarios tequileros.