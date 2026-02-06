Secuestros de mineros no son hechos aislados

A casi dos semanas del secuestro de 10 ingenieros y personal técnico de la minera canadiense Vizla Silver, una decena de organizaciones encabezadas por la Cámara de Comercio de Canadá en México (Cancham Mexico, por sus siglas en inglés) aseguraron que hay gran preocupación por la situación de inseguridad.

Tras pedir la aparición de los 10 secuestrados, dijeron que es lamentable que este hecho “no es asilado. La inseguridad que enfrentamos diversos sectores en las regiones mineras se ha convertido en un riesgo permanente”.

Aseguraron que la minería formal “rechaza categóricamente cualquier acusación de vínculo con la delincuencia organizada; por el contrario, hemos sido víctimas de la misma, tanto mineros, trabajadores, habitantes de comunidades, periodistas y contratistas, por lo que hacemos un nuevo llamado para mejorar las condiciones de seguridad en las regiones mineras”.

Afirmaron que requieren “contar con condiciones de seguridad para realizar su actividad” y agregaron que “la violencia y la impunidad no pueden normalizarse. La vida debe ser una prioridad ineludible”.

En un desplegado difundido en redes sociales, el Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, afirmaron que se solidarizan con las familias de los desparecidos y pidieron condiciones de seguridad y dignidad para los trabajadores.