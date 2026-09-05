Sedena admite uso de drones de cárteles

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), admitió que los cárteles mexicanos usan drones comerciales en la frontera de Estados Unidos para vigilancia de las autoridades estadounidenses y cometer delitos como el tráfico de personas.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este viernes en el 52.º Batallón de Infantería de la 11/a Zona Militar, resaltó una relación con las fuerzas armadas de Estados Unidos “muy buena” y “muy positiva”, basado en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto a la soberanía y coordinación sin subordinación.

Además, apuntó que se evaluaría el uso de láser AMP-HEL que usan las autoridades estadounidenses para derribar estos artefactos no tripulados en la frontera.

“(…) nosotros tenemos desplegados 165 equipos antidrones en la frontera norte y con eso estamos obteniendo los buenos resultados. Hasta el momento no hemos entrado en pláticas”, dijo sobre si México podría adquirir el láser.