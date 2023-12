Elementos del 5 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional apoyaron en las tareas de ayuda a la población de Tula, Hidalgo, afectada por una fuerte lluvia y granizada que ocurrió la noche del martes en ese lugar.

Se dio a conocer que debido a los anegamientos al menos ocho vehículos quedaron varados, por lo cual fue necesario que las autoridades ayudarán a recuperarlos.

De igual manera, se apoyó con la extracción de agua de casas y negocios que quedaron afectados, sobre todo de la zona centro, en las calles 5 de Febrero, Manuel Rojo de Río y 16 de Septiembre; así como Xochiquetzal, en la colonia 16 de Enero y avenida Poniente en la unidad habitacional de Pemex.

Al momento se mantiene el monitoreo de manera constante en el río, además de que se cuenta con la presencia de los militares.

Protección Civil alertó que se deben de extremar las precauciones para evitar incidentes mayores, por lo que se pidió a la población no salir de casa de no ser necesario. Además de no cruzar en los sitios de mayor anegamiento de agua.