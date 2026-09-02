Sedena asciende y reclasifica a mil 749 militares

El general de División de Estado Mayor, Enrique Martínez López, subsecretario de la Defensa Nacional, presidió la “Ceremonia de Ascensos y Reclasificaciones a elementos que participaron en la Promoción: Especial, Sargentos primeros, Especialistas y Reclasificación 2026”.

En el evento se dio lectura a la orden extraordinaria que dispuso el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo que, de conformidad con la ley de ascensos y recompensas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, donde se hizo del conocimiento que mil 749 militares se hicieron acreedores al ascenso y reclasificación como resultado de su esfuerzo, al obtener las más altas puntuaciones en los certámenes correspondientes.

Ascensos

De estos mil 403 subtenientes ascendieron a tenientes en la promoción especial, 232 sargentos primeros ascendieron a subtenientes por la promoción de sargentos primeros especialistas y 114 de tropa, ascendieron a subtenientes por su participación en el certamen de reclasificación.

En tanto que en los diversos mandos territoriales se efectuaron de manera simultánea las ceremonias de ascensos.

El alto mando felicitó a quienes obtuvieron este logro y los exhortó a redoblar esfuerzos en el desempeño de sus funciones para que, con responsabilidad, lealtad, honor y profesionalismo, contribuyan al cumplimiento de las misiones generales del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.