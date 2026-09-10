Sedena ensaya para desfile cívico-militar patrio

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo, presidió la Revista General a los contingentes que integran la columna del Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre de 2026, con motivo del 216 Aniversario del Inicio de la Independencia.

Por primera vez un contingente de 99 aeronaves, 93 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y seis de la Guardia Nacional (GN) volarán por el espacio aéreo del Zócalo capitalino para dar inicio al desfile militar.

En la explanada “Damián Carmona” del Campo Militar Estratégico Conjunto No. 1-A, uno de los narradores manifestó que, para finalizar la formación, tres aeronaves, F5 de la FAM van a ejecutar una acrobacia aérea “Flor de Lis”, donde las aeronaves vuelan juntas en formación y realizan una subida vertical, al mismo tiempo la aeronave líder realiza dos giros de 360 grados sobre su propio eje.

También, se tiene previsto un descenso de diez integrantes del grupo de paracaidistas “Guerreros Aztecas”.

En la Revista General que tuvo una duración de casi dos horas, participaron 15 mil 458 integrantes del Ejército, Fuerzas Aérea y Guardia Nacional (GN), además 224 integrantes del Servicio Militar Nacional, 100 charros, 29 civiles y 38 niños.

Así como 536 vehículos, 46 motocicletas, 106 aeronaves, 45 drones, 16 embarcaciones, 21 Banderas de Guerra, 424 caballos, 142 canes; incluidos 27 cachorros y 26 águilas.

El comandante de la Columna de Desfile y subsecretario de la Sedena, Enrique Martínez López, inició el ensayo a bordo de un vehículo táctico blindado “Cimarrón”, seguida de la sección de motociclistas de la GN para dar paso a la escolta, Bandera Monumental y al bloque de Banderas Nacionales.

La columna está conformada por diversos continentes: Justicia y Paz, Centinelas de la Nación, Crisol de Patriotas, Desarrollo Nacional, Fraternidad Solidaria y Raíces de Honor.

El contingente de Justicia y Paz se conformó por Mando y Estado Mayor de la GN; Fuerza Especial de Reacción e Intervención; equipos de francotiradores, intervención acuática, desactivación de artefactos explosivos, vehículos blindados, intervención de aeronaves y traslados, entre otros.