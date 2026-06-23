Sedena y Marina asisten a conferencia internacional

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar) informaron que representantes de las dependencias, así como del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos (Socnorth) y Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales de Canadá (Cansofom), asistieron a la conferencia internacional “Semana de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, en Tampa, Florida, en Estados Unidos, que inició el 12 de junio y concluyó ayer lunes.

“Durante este evento se abordaron temas orientados al fortalecimiento del adiestramiento de las Unidades de Fuerzas Especiales y los mecanismos de sincronización multilateral para garantizar la seguridad de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, detallaron las dependencias en redes sociales.

Indicaron que la participación de representantes de los Componentes de Fuerzas Especiales en esta conferencia fortalece los mecanismos de cooperación multilateral y contribuye al desarrollo de capacidades institucionales de las Fuerzas Armadas de México, Estados Unidos y Canadá.