Segob: arranca campaña de testamento gratuito

Para heredar tranquilidad y no problemas a las familias mexicanas, el Gobierno de México y notarios arrancaron la campaña "Septiembre, mes del testamento", con el que reducirán sus honorarios y darán asesorías legales en las notarías.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), invitó a las personas a participar en esta campaña del estamento porque, dijo, "es un instrumento de construcción de paz, al ser una decisión escrita que permite dejar de manera ordenada la voluntad de una persona". Lamentó que el conflicto por una herencia no resuelta puede fracturar las relaciones de las familias mexicanas: "Es el último acto de amor y responsabilidad para heredar tranquilidad y no problemas a los seres queridos".

"Con ese propósito, el Gobierno de México, de la mano del gremio notarial, implementa cada año esta campaña, en la que notarias y notarios reducen sus honorarios y brindan asesoría jurídica gratuita".