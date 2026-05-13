Segob moviliza funcionarios a Chilapa

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que servidores públicos de esa dependencia se trasladan a Chilapa, en Guerrero, para atender la crisis de violencia y ayudar al retiro de bloqueos, con la finalidad de “restablecer el orden”.

En un comunicado, detalló que el martes por la mañana, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, se comunicó con los líderes de “ambos grupos en conflicto”, a quienes les hizo ver “la necesidad y urgencia de recuperar la paz en la región”.

De acuerdo con lo anunciado, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, también acudió a la zona afectada, en coordinación con la gobernadora Evelyn Salgado y el subsecretario de Gobierno estatal, Francisco Rodríguez.

Los funcionarios realizarán recorridos por las comunidades en conflicto para atender la situación de las familias, garantizó Segob.

Priorizar diálogo

Según la dependencia, el acuerdo es priorizar el diálogo, atender a las personas desplazadas y apoyar a quienes han resultado heridos. De acuerdo con el IMSS Bienestar, hay seis lesionados, quienes ya reciben asistencia médica en los hospitales de esta institución.

“Se establecerán mesas por separado con los dos grupos para tratar de llegar a una solución de fondo”, indicó.

Detectan a dos grupos: “Los Tlacos” y “Los Ardillos”

Durante la “Mañanera del Pueblo” de ayer martes, Omar García Harfuch reportó que han identificado que 96 personas fueron desplazadas en Chilapa.

Además, el funcionario federal mencionó que se detectó a dos grupos delincuenciales detrás de estos hechos criminales, identificados como “Los Ardillos” y “Los Tlacos”.

Ante la escalada de violencia, garantizó que hay presencia de Guardia Nacional, Ejército y autoridades estatales en el área.