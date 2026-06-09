Segob pide a CNTE levantar plantón

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, instó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levantar el plantón que tienen en el Centro Histórico, a tres días de la inauguración del Mundial 2026.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes en Palacio Nacional, Rodríguez aseguró que “existen avances” con la CNTE para encontrar soluciones.

Rosa Icela Rodríguez explicó que el diálogo ha sido respetuoso y que las mesas de trabajo siguen, “nunca se han suspendido; por el contrario, tenemos la orden de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de tener una disposición constante para escuchar, para analizar, para atender cada uno de los planteamientos formulados por el magisterio”.

“Sin desestimar ninguna de las demandas, pero respondiendo siempre con verdad”, comentó.

Al rechazar que este gobierno vaya a usar la represión, Rodríguez llamó al magisterio disidente a que sus manifestaciones se desarrollen en un marco de paz y de respeto a los derechos humanos, con consideraciones hacia los derechos de los terceros.

Discusión de reforma de Usicamm

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, propuso continuar con mesas tripartitas en cada entidad, además de incorporar al magisterio en la definición de la reforma que dará paso a la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

Issste va por aseguradora pública

En el marco de las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el director general del Issste, Martí Batres Guadarrama, destacó una serie de inversiones en infraestructura y equipamiento médico para Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, entidades con una importante presencia magisterial.

Respecto a las demandas relacionadas con las pensiones, señaló que la reforma al Issste de 2007 impulsó un sistema de cuentas individuales que generó preocupación entre los trabajadores por el posible deterioro de sus pensiones. Ante ello, defendió el fortalecimiento de PensionIssste como una alternativa pública y solidaria para mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores del Estado.

Como parte de esta estrategia, anunció que el Gobierno Federal analiza la creación de una aseguradora pública que complemente a PensionIssste y permita a los trabajadores contar con una opción completamente pública para la administración de sus ahorros y el pago de sus pensiones.

Insiste en reunión con presidenta

Por lo anterior, la CNTE rechazó la propuesta presentada por el Gobierno Federal para atender las demandas relacionadas con el sistema de pensiones, y reiteró su exigencia de sostener una mesa de diálogo directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que fue ella quien asumió durante la campaña el compromiso de revisar la Ley del Issste de 2007.

Comercios y docentes paralizan Centro Histórico

Por otro lado, locatarios exigen que se retire el plantón de la CNTE para que puedan abrir sus negocios, mientras que los maestros piden a las autoridades una resolución a sus demandas.

Desde las 10 de la mañana de ayer lunes, decenas de comerciantes del Centro Histórico cerraron el Eje Central, esquina con avenida Juárez, para exigir el retiro de vallas metálicas de la zona, así como el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Al grito de “queremos trabajar” y “fuera vallas”, los comerciantes denuncian pérdidas económicas en sus negocios durante las últimas dos semanas.

Desde hace una semana, el gobierno de la capital instaló vallas metálicas en calles del Centro Histórico para evitar el acceso al Zócalo ante el plantón de la CNTE.