En Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Programa de Vivienda para el Bienestar registra un avance del 43 por ciento de una meta de 1.8 millones de nuevas viviendas en todo el país, de las cuales hoy otorgó 900 en la entidad, la entrega más grande del programa hasta el momento.

“Aprendimos a trabajar por la gente y aprendimos su modo de trabajo al presidente López Obrador y desde entonces no nos separamos, porque seguimos luchando por transformar nuestro país y me da mucho gusto, mucho orgullo que hoy podamos decir que ya llevamos 43 por ciento de avance del programa de Vivienda para el Bienestar”, reveló.

La jefa del Ejecutivo Federal resaltó que con la Cuarta Transformación aumentó el salario mínimo y se capitalizaron instituciones como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que permitirá construir 1.2 millones de viviendas y 12 mil nuevas camas de hospital, respectivamente.

Meta sexenal de vivienda

Recordó que José María Morelos y Pavón decía que “los gobiernos deben procurar la felicidad del pueblo”; por ello, la entrega de las llaves de su casa a las y los derechohabientes significa un hecho muy emotivo.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, destacó que la meta sexenal de vivienda en Veracruz pasó de 31 mil a 60 mil casas nuevas con una inversión de más de 38 mil millones de pesos (mdp), de las cuales 50 mil ya están contratadas y se sumarán 7 mil más en los próximos meses, lo que representa un avance del 93 por ciento en la entidad. Detalló que hoy se realizó la entrega más grande del programa con 900 del Infonavit Tejería, donde se van a construir un total de 7 mil 504 viviendas.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que en Veracruz la meta es de 107 mil nuevas Viviendas para el Bienestar, de las cuales 63 mil 896 ya están comprometidas, lo que representa un avance de 59 por ciento; además de 23 mil 106 créditos de mejoramiento de vivienda; la reducción o condonación de créditos impagables en beneficio de 221 mil familias; y el avance en la entrega de 20 mil escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus).

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, agradeció a la mandataria por dignificar la vivienda en esta entidad y anunció que, desde el Gobierno del Estado, se van a adquirir 100 nuevos camiones “Ulúa” para llevar transporte público a esa zona el próximo año.