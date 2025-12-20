Seguirá Raúl Rocha colaborando con FGR

Mario Jorge Melo Cardoso, juez Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, concedió al empresario Raúl Rocha Cantú, prófugo de la justicia por su implicación en una red de tráfico de huachicol, armas y droga, una suspensión provisional para efecto de que no sea modificado revocado el acuerdo de testigo colaborador que le autorizó el exfiscal Alejandro Gertz Manero.

El regiomontano tramitó el pasado 12 de diciembre un amparo contra la negativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para que compareciera mediante videoconferencia, por estar en riesgo su seguridad personal, sobre los hechos que se le imputan.

En consecuencia, el lunes pasado, Melo Cardoso frenó la suspensión del criterio de oportunidad y además otorgó la medida cautelar para que el empresario no sea obligado a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), hasta en tanto se pronuncie sobre la suspensión definitiva.

Así como para que “no sea privado de la libertad ni se le imponga medida disciplinaria, de apremio o sanción alguna, entre ellos, la modificación o revocación del criterio de oportunidad otorgado en favor del quejoso, con motivo de la inasistencia a la diligencia a la que fue citado”.

En su resolución, el juzgador afirmó que, de no otorgarse la suspensión, quedaría sin materia el juicio de amparo en lo principal en perjuicio del empresario. “Además, esta medida no impide que la autoridad responsable ministerial pueda llevar a cabo la diligencia para recibir la declaración del quejoso por videoconferencia o algún medio tecnológico, que no implique la presentación física del testigo ni privación transitoria de su libertad”.