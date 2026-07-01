Según reporte México tiene más millonarios

México sumó alrededor de 8 mil 724 nuevos millonarios en dólares durante 2025 y se consolidó como el segundo mayor mercado de riqueza de América Latina, de acuerdo con el Global Wealth Report 2026 de UBS.

El informe, que analiza la evolución de la riqueza de los hogares en 56 mercados que representan más del 92 % de la riqueza mundial, señala que el país cerró el año con 333 mil personas con un patrimonio superior al millón de dólares.

Además, existen 29 mil adultos mexicanos con una riqueza de entre 5 y 100 millones de dólares. Dentro de este segmento, el número de personas con patrimonios de entre 5 y 10 millones de dólares registró un crecimiento anual compuesto de 6.3 % entre 2000 y 2025, mientras que su riqueza colectiva aumentó 5.3 % en el mismo periodo.