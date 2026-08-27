Segundo Informe de CSP: ¿habrá clases el 1.º de septiembre?

El próximo martes 1.º de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum llevará a cabo su Segundo Informe de Gobierno, una fecha que coincide un día después del regreso a las aulas del nuevo ciclo escolar.

Ante esta situación, madres, padres de familia y tutores ya comenzaron a preguntarse si ese día habrá clases o si el evento presidencial provocará una suspensión de actividades en las escuelas de todo el país.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 2026-2027, el martes 1.º de septiembre no aparece como día de suspensión de labores escolares.

Esto quiere decir que, pese a la presentación del Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum, las clases deberán desarrollarse con normalidad en los planteles de preescolar, primaria y secundaria.

El calendario de este ciclo contempla 185 días efectivos de clases y aplica a las escuelas públicas, así como a los planteles particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional.