En “Balún Canán”, Rosario Castellanos sitúa en la perspectiva de una niña que observa el mundo adulto con bastante lucidez. Desde su mirada aparecen con claridad las tensiones de una sociedad marcada por la desigualdad, de tal suerte que su voz se convierte en conciencia crítica y en memoria viva de un lugar marcado por la injusticia.

En esa mirada radica buena parte de la fuerza de esta obra, que recuerda que la verdad puede aparecer en todas las voces y que la memoria también es una forma de hacer justicia.

En esa visión hay, además, una reivindicación de la capacidad de las mujeres para nombrar las fallas de la sociedad, hacerlas visibles y abrir caminos para transformarlas.

Esa relación entre memoria y transformación encuentra un punto de convergencia en la figura de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la primera presidenta en la historia del México independiente, quien, desde el inicio de su gestión, en 2024, asumió el reto de conducir al país sin olvidar las causas estructurales de la desigualdad y la corrupción del periodo neoliberal.

Por eso, su Segundo Informe representa mucho más que un ejercicio de honestidad y congruencia en la rendición de cuentas, pues es también una oportunidad para mirar de frente al país y reconocer que se vive un momento histórico, tanto porque México tiene por primera vez a una mujer al frente del Poder Ejecutivo federal, como porque su liderazgo ha dado continuidad y nueva fuerza al proyecto de transformación iniciado en 2018.

Los avances del gobierno están a la vista. En materia económica, el salario mínimo continuó creciendo y la inversión pública se consolidó como un motor del desarrollo. En el ámbito social, los Programas para el Bienestar llegan a millones de hogares y buscan garantizar que nadie se quede atrás.

En salud, se avanza hacia un sistema universal con medicamentos gratuitos y, aunque todavía existen retos importantes, es incuestionable la voluntad política de entender a la atención médica como un derecho y no como un privilegio.

En seguridad, la estrategia que apuesta por fortalecer las instituciones, construir paz y seguir atendiendo las causas de la violencia ha seguido dando buenos resultados.

La presidenta Sheinbaum tiene clara su mayor responsabilidad, que es gobernar, dar resultados y mantener viva la esperanza. Y ese quizá sea el significado más relevante de su Segundo Informe: que la esperanza se convirtió en gobierno y que su gobierno, a dos años, se está convirtiendo en bienestar y prosperidad compartida.