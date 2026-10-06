Segundo piso de las destrezas juveniles

La juventud se aleja del aula y del empleo presionada por dinámicas que exigen evolucionar en los esquemas tradicionales de atención. Ese distanciamiento se manifiesta, entre otros factores, en el desánimo de las y los jóvenes ante un entorno laboral cada vez más competitivo.

Hay quienes demandan revisar la utilidad de las becas, al señalar la necesidad de adecuar el esfuerzo fiscal al desarrollo de habilidades técnicas a fin de evitar el abandono formativo de las y los jóvenes.

Esta necesidad de fortalecer la formación y la permanencia escolar encuentra respaldo empírico en evaluaciones de la OCDE: la proporción de jóvenes de 18 a 24 años, excluidos simultáneamente del sistema escolarizado y del mercado laboral, se ubica en el 19 %.

La paradoja revela una marcada brecha de género: el 29 % de las mujeres se encuentra en dicha condición, frente al 10 % de los hombres.

El reto de este sector poblacional persiste a pesar de incrementos en los techos financieros de los programas de apoyo. Estos datos muestran la relevancia de profundizar políticas orientadas a la renovación de escuelas y comedores comunitarios como pilares para hacer viable estudiar y trabajar.

Aunque la Encuesta Intercensal del Inegi registra un incremento en la asistencia escolar en todos los grupos etarios, el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más se ubica en 10.3 años de estudio, equivalente al primer año de bachillerato.

Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, acuñó el término “capital cultural” para describir los bienes de conocimiento, habilidades lingüísticas y credenciales educativas determinantes de la permanencia dentro de una estructura institucional.

En el entorno global contemporáneo, la carencia de herramientas como el dominio del idioma inglés en las escuelas públicas puede convertirse en factor de desigualdad.

El bilingüismo constituye una herramienta para evitar el distanciamiento del mercado laboral formal y permitir la inserción en la economía de servicios globales de alto valor.

Restringir la enseñanza de una segunda lengua a los sectores con acceso a instituciones privadas limita el atractivo del sistema público; el rediseño puede motivar la permanencia escolar.

La disciplina fiscal y los niveles históricos de recaudación alcanzados durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum brindan el punto financiero necesario para el segundo piso de las destrezas juveniles.