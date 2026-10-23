Seguridad digital para seguir transformando

El Gobierno Federal impulsa un inédito proceso de transformación de las dinámicas escolares que requiere corresponsabilidad y colaboración de las autoridades educativas y escolares, de las maestras y maestros, así como de las y los estudiantes y sus familias, a fin de utilizar dispositivos y redes digitales de forma responsable y segura, para que las tecnologías de la información y comunicación contribuyan a su desarrollo integral y bienestar.

Este proceso involucra a diversas dependencias de la Administración Pública Federal, a las instituciones de procuración de justicia, así como a las empresas operadoras de redes digitales, con el propósito de atender de manera integral y corresponsable la problemática existente y que pone en particular riesgo a la niñez, adolescencias y juventudes de México.

De lo que se trata es de avanzar en la alfabetización digital para que las actuales y nuevas generaciones comprendan plenamente sus entornos digitales, utilicen adecuadamente la inteligencia artificial, y estén en posibilidad plena de evaluar críticamente la información, proteger su privacidad y ejercer una ciudadanía digital ética, segura y responsable.

El pasado 14 de octubre entró en vigor el Decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a través del cual se establecen las medidas y mecanismos que las plataformas digitales deben implementar para garantizar entornos digitales seguros para la niñez y adolescencia, mediante la prevención y eliminación de contenidos perjudiciales, verificación de edad, supervisión parental, mecanismos de denuncia y protección de la privacidad.

Además, prevé acciones de coordinación con las autoridades de seguridad, procuración de justicia, salud y educación para prevenir la violencia digital y proteger el bienestar emocional de las personas menores de edad.

Es importante subrayar que prohíbe a las plataformas permitir que las personas menores de 18 años se expongan o reciban recomendaciones de contenido, especialmente imágenes y videos que generen o promuevan: acoso, incluido el ciberacoso y el ciberbullying; abuso, explotación o violencia sexual; discursos de odio, extremismo violento o cualquier forma de violencia masiva; intercambio de contenidos de usuario a usuario que promuevan o inciten al odio o a la violencia, especialmente en el entorno escolar; conductas ilícitas o apología del delito; pornografía y todo material sexual explícito; y suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios.

El decreto citado cobrará mayor eficacia con el Acuerdo número 09/09/26 para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la interacción, uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales, así como de tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional, que entrará en vigor el 3 de noviembre de 2026, con el objetivo de garantizarles por medio de condiciones y prácticas para la interacción, uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales y tecnologías, asegurando con ello que, cuando se utilicen, se haga en condiciones seguras, constituyendo herramientas para garantizar entornos educativos saludables y propicios para los procesos de enseñanza y aprendizaje, la convivencia armónica y el desarrollo integral de las y los estudiantes.

Lo anterior, contribuye a combatir el crimen organizado, prevenir la comisión de delitos aberrantes y salvaguardar la soberanía cognitiva e intelectual de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de México, lo que nos posiciona a escala mundial a la vanguardia.