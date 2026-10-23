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NacionalEditorial

Seguridad digital para seguir transformando

Octubre 23 del 2026
Seguridad digital para seguir transformando

El Gobierno Federal impulsa un inédito proceso de transformación de las dinámicas escolares que requiere corresponsabilidad y colaboración de las autoridades educativas y escolares, de las maestras y maestros, así como de las y los estudiantes y sus familias, a fin de utilizar dispositivos y redes digitales de forma responsable y segura, para que las tecnologías de la información y comunicación contribuyan a su desarrollo integral y bienestar.

Este proceso involucra a diversas dependencias de la Administración Pública Federal, a las instituciones de procuración de justicia, así como a las empresas operadoras de redes digitales, con el propósito de atender de manera integral y corresponsable la problemática existente y que pone en particular riesgo a la niñez, adolescencias y juventudes de México.

De lo que se trata es de avanzar en la alfabetización digital para que las actuales y nuevas generaciones comprendan plenamente sus entornos digitales, utilicen adecuadamente la inteligencia artificial, y estén en posibilidad plena de evaluar críticamente la información, proteger su privacidad y ejercer una ciudadanía digital ética, segura y responsable.

El pasado 14 de octubre entró en vigor el Decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a través del cual se establecen las medidas y mecanismos que las plataformas digitales deben implementar para garantizar entornos digitales seguros para la niñez y adolescencia, mediante la prevención y eliminación de contenidos perjudiciales, verificación de edad, supervisión parental, mecanismos de denuncia y protección de la privacidad.

Además, prevé acciones de coordinación con las autoridades de seguridad, procuración de justicia, salud y educación para prevenir la violencia digital y proteger el bienestar emocional de las personas menores de edad.

Es importante subrayar que prohíbe a las plataformas permitir que las personas menores de 18 años se expongan o reciban recomendaciones de contenido, especialmente imágenes y videos que generen o promuevan: acoso, incluido el ciberacoso y el ciberbullying; abuso, explotación o violencia sexual; discursos de odio, extremismo violento o cualquier forma de violencia masiva; intercambio de contenidos de usuario a usuario que promuevan o inciten al odio o a la violencia, especialmente en el entorno escolar; conductas ilícitas o apología del delito; pornografía y todo material sexual explícito; y suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios.

El decreto citado cobrará mayor eficacia con el Acuerdo número 09/09/26 para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la interacción, uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales, así como de tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional, que entrará en vigor el 3 de noviembre de 2026, con el objetivo de garantizarles por medio de condiciones y prácticas para la interacción, uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales y tecnologías, asegurando con ello que, cuando se utilicen, se haga en condiciones seguras, constituyendo herramientas para garantizar entornos educativos saludables y propicios para los procesos de enseñanza y aprendizaje, la convivencia armónica y el desarrollo integral de las y los estudiantes.

Lo anterior, contribuye a combatir el crimen organizado, prevenir la comisión de delitos aberrantes y salvaguardar la soberanía cognitiva e intelectual de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de México, lo que nos posiciona a escala mundial a la vanguardia.

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