Seguridad, lo que más pide feligresía a la Virgen

Diciembre 13 del 2025
El 12 de diciembre es un día lleno de esperanza para México. Cortesía
El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro Castro, afirmó que uno de los temas que más preocupan en el país y en el estado es la seguridad, por lo que es una de las peticiones que hacen este día a la Virgen de Guadalupe.

El jerarca católico dijo que en esta fecha es un día lleno de esperanza que tanto necesita México con noticias tan difíciles, tristes y complejas, y ver la fe del pueblo en la Basílica de Guadalupe abre un horizonte de optimismo.

Ramón Castro dijo que es importante pedir a Dios, pero no va a sustituir lo que corresponde a cada uno de los ciudadanos.

Milagro de concepción

María del Rosario y su nuera, Guadalupe, visitaron a la virgen de Guadalupe en El Calvario, de Cuernavaca, para agradecer el milagro de concebir y disfrutar ser madre.

Su devoción fue depositada en la Guadalupana porque los padres de Guadalupe tuvieron complicaciones para tener hijos y acudieron a la Basílica. Frente a la virgen hicieron la promesa de que si les mandaba un hijo lo llamarían Guadalupe y así fue.

Con ese antecedente, Guadalupe temía vivir la misma situación que sus padres, pero afortunadamente, dijo, logró embarazarse.

Su suegra, María del Rosario también visita a la morenita cada año y en su casa le canta “Las mañanitas”. Ella intentó por siete años poder ser madre, sin embargo, al tercer mes lo perdía; entonces un 12 de diciembre pidió con toda su fe para aliviar su sentimiento de soledad. En febrero, se enteró que un bebé venía en camino.

