Seguridad, lo que más pide feligresía a la Virgen

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro Castro, afirmó que uno de los temas que más preocupan en el país y en el estado es la seguridad, por lo que es una de las peticiones que hacen este día a la Virgen de Guadalupe.

El jerarca católico dijo que en esta fecha es un día lleno de esperanza que tanto necesita México con noticias tan difíciles, tristes y complejas, y ver la fe del pueblo en la Basílica de Guadalupe abre un horizonte de optimismo.

Ramón Castro dijo que es importante pedir a Dios, pero no va a sustituir lo que corresponde a cada uno de los ciudadanos.

Milagro de concepción

María del Rosario y su nuera, Guadalupe, visitaron a la virgen de Guadalupe en El Calvario, de Cuernavaca, para agradecer el milagro de concebir y disfrutar ser madre.

Su devoción fue depositada en la Guadalupana porque los padres de Guadalupe tuvieron complicaciones para tener hijos y acudieron a la Basílica. Frente a la virgen hicieron la promesa de que si les mandaba un hijo lo llamarían Guadalupe y así fue.

Con ese antecedente, Guadalupe temía vivir la misma situación que sus padres, pero afortunadamente, dijo, logró embarazarse.

Su suegra, María del Rosario también visita a la morenita cada año y en su casa le canta “Las mañanitas”. Ella intentó por siete años poder ser madre, sin embargo, al tercer mes lo perdía; entonces un 12 de diciembre pidió con toda su fe para aliviar su sentimiento de soledad. En febrero, se enteró que un bebé venía en camino.