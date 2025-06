Seguridad, migración y comercio, propuso a Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como muy buena la llamada telefónica que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, mientras realizaba su visita a Canadá para participar en la 51ª Cumbre de Líderes del G7 e informó que le propuso hacer un acuerdo general en materia de migración, seguridad y comercio.

"Hemos alcanzado muchos acuerdos: Hoy tenemos una frontera mucho más segura. Hay un acuerdo en términos de seguridad, que prácticamente es un primer acuerdo que se firmó en Washington y ahora es avance de ese acuerdo que ya prácticamente está listo para determinar la colaboración y la coordinación, a partir del respeto a nuestras soberanías. En migración, hay una disminución muy grande de la migración que pasaba por México. Y, entonces, le planteé que ¿por qué no teníamos un acuerdo general, un acuerdo que tuviera que ver con seguridad, con migración y también con comercio?", puntualizó.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo Federal, destacó que durante la conversación le comentó a su homólogo la importancia de que este nuevo acuerdo integral reconozca los esfuerzos y el trabajo de las familias mexicanas que viven en Estados Unidos.

Informó que este viernes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, se reunirá con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, para seguir con los avances en el intercambio comercial. Mientras que, en seguridad y migración, son temas que se verán con el Departamento de Estado.

En G7 acordamos reuniones para avanzar en economía

Y a su regreso a nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un balance de su participación en G7 y aseguró que México fue muy bien recibido.

Comentó que en sus reuniones con distintos líderes de los países asistentes se acordaron reuniones para avanzar en materia económica, además que "ya está listo" el Tratado Comercial con Europa.

Destacó también la invitación que le hizo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para que venga a México, y el encuentro que sostuvo con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

"Fue una muy buena reunión y tuvimos oportunidad de reunirnos con Corea, también hablamos de la importancia de fortalecer las relaciones", dijo al destacar el saludo que tuvo con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Como parte del Plan México, Sheinbaum Pardo resaltó la reunión que tuvo con empresarios de Canadá: "Muchos de ellos ya tienen inversiones en México y quieren ampliarlas, y algunos otros que quieren tener nuevos desarrollos".

Comentó que en la reunión que tuvo con el primer ministro de India, Narendra Modi, le invitó a que hubiera acuerdos de inversión, principalmente en materia farmacéutica, científica y tecnológica.

Tenemos ya listo el Tratado Comercial con Europa

"En el caso de la Unión Europea, recuerden que tenemos ya listo el Tratado Comercial con Europa para firmarse a principios del próximo año, esa es la fecha establecida, es la actualización del Tratado que ya existía", declaró.

Indicó que invitó a México a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: "Estamos viendo la fecha, probablemente sea en octubre, la invitamos a que venga a México y poder ahí anunciar las características de la actualización del Tratado Comercial con Europa y quizá también pues más inversiones".

Con Friedrich Merz, canciller alemán, Sheinbaum informó que le habló de la propuesta de la industria farmacéutica, plantas automotrices que están en México y "algunas otras propuestas".

Guerra entre Irán e Israel

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que ante la guerra entre Irán e Israel ha subido el precio del petróleo en el país, y señaló que en caso que se agudice el conflicto bélico pueda seguir aumentando el valor del crudo.

Así también, se refirió al anuncio de Infonavit sobre viviendas invadidas, luego que su director, Octavio Romero, anunció que les darán facilidades a los invasores de viviendas para adquirir los inmuebles, la presidenta aseguró que la propiedad privada está resguardada ya que está en la Constitución, pero justificó que no pueden cerrar los ojos ya que hay cerca de 800 mil casas abandonadas o qué están siendo pagadas, pero no habitadas.

"No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece. Eso tiene que quedar muy claro y que no haya duda respecto a eso, para que no haya estas malas interpretaciones que se hicieron por parte de algunas personas que escriben en los medios".

Y sobre las redadas que se llevan a cabo en Estados Unidos, la mandataria dijo este miércoles que se están fortaleciendo los consulados.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se ha reforzado el trabajo en los Consulados para apoyar a los connacionales que viven al otro lado de la frontera.

Reacciona a caso de periodista y Layda Sansores

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al caso del periodista Jorge González Valdez, exdirector del portal Tribuna, quien fue vinculado a proceso bajo cargos de incitación al odio y violencia en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Reconoció que no conoce exactamente cómo es el caso, pero afirmó que hay libertad de expresión.