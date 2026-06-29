Quedó instalada la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, desde donde los legisladores tendrán la oportunidad de continuar con el trabajo que han venido realizando desde el Senado de la República, que es participar en los temas de mayor interés para las y los mexicanos.

Esta Comisión Bicamaral redunda de especial importancia en el actual momento donde la situación de inseguridad y violencia que existe en el país ha traspasado las fronteras.

Por eso es importante que desde el Poder Legislativo se trabaje de manera coordinada con el Poder Ejecutivo en este tema, que es la principal preocupación de la población.

México está viviendo una época delicada, donde lo más importante es que todos vean juntos cómo hacer que la situación del país mejore. La seguridad pública no tiene que ser un tema de partidos políticos, se debe ver y tratar como un asunto prioritario de Estado, porque lo que está de por medio es la vida y la integridad de todas y todos los mexicanos.

Es momento de reconocer que el cambio de estrategia de seguridad es positivo. Qué bueno que se haya dejado atrás la fallida estrategia de abrazos y no balazos del sexenio anterior, que lamentablemente solo aumentó el número de muertos.

Por eso es importante que la Comisión Bicamaral se haya instalado, porque desde ese espacio deberán seguir participando con el compromiso por México.

Se debe tener claro que para que el país crezca económicamente, se necesitan de inversiones que generen más empleos. Y la seguridad es algo que los empresarios, tanto de México como de muchos otros países, esperan que se mejore para invertir en el país.

Se sabe que falta mucho por hacer, pero es algo que deberán realizar de manera conjunta, por eso es importante entender que la seguridad mejorará si se cuenta con una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Ese es un primer paso, otro es que la inversión de seguridad tiene que ser en los tres niveles de gobierno, en el municipal, estatal y federal. Fortaleciendo los cuerpos de seguridad municipales y estatales se contará con una mayor fuerza por parte del Estado para combatir a la delincuencia.

Este es un compromiso que tienen todas y todos los mexicanos, porque no hay otro camino. Por eso los trabajos que realicen senadores y diputados federales integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, deberá ser para enriquecer y fortalecer las acciones y programas que se impulsen desde el Poder Ejecutivo, fortaleciendo el diálogo y proponiendo recomendaciones, siempre con el objetivo de que las acciones del Estado en materia de seguridad se realicen en estricto apego a la legalidad y el respeto a los derechos humanos.