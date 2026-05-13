Seguridad privada no usará términos de policía o agente

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la prohibición a que empresas de seguridad privada utilicen nombres o palabras que puedan confundirse con aquellas que emplean las instituciones de seguridad pública o las Fuerzas Armadas, como “policía”, “agente”, “investigador” o “federal”, entre otras.

El proyecto, bajo la ponencia de Hugo Aguilar Ortiz, fue presentado en la sesión del Pleno de ayer por Lenia Batres Guadarrama, quien provisionalmente presidió el Alto Tribunal ante la ausencia del ministro presidente.

La autoproclamada “ministra del Pueblo” explicó que el asunto se originó porque una empresa solicitó autorización para prestar servicios de seguridad privada, misma que le fue negada por incluir en su nombre el término “fuerzas especiales”.

La Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) negó esta petición y advirtió que emplear las palabras “fuerzas especiales” podía generar confusión con aquellas utilizadas por instituciones públicas.