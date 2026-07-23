Seguridad y agua, factores para renovar el T-MEC

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, advirtió que México debe colaborar en distintas áreas, incluyendo seguridad fronteriza y la entrega de agua al vecino país, porque de ello depende la renovación del T-MEC.

Durante su comparecencia, Greer fue cuestionado sobre si el retraso de México en las entregas de aguas del Río Bravo a Estados Unidos bajo el Tratado de Aguas de 1944 puede abordarse en el marco de la revisión del T-MEC.

Respondió que “al presidente [Donald Trump] le resultaría difícil aceptar una renovación o incluso su revisión si México no colabora en todas las áreas, y el Tratado de Aguas (de 1944) es una de ellas”.

El senador republicano John Cornyn se refirió a la propuesta de algunos sectores en Texas para incluir sanciones contra México por el retraso en la entrega del líquido.

“Desde la perspectiva del presidente Trump, es claro que si queremos tener una relación comercial beneficiosa con México y tener algún tipo de acuerdo, también deben colaborar en este tema”, señaló.