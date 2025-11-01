Seis connacionales iban en el vuelo de JetBlue

El Gobierno de México confirmó que en el vuelo de JetBlue, proveniente de Cancún, que aterrizó de emergencia en Florida iban seis mexicanos, y uno resultó herido.

Juan Sabines Guerrero, cónsul de México en Orlando, Florida, posteó en X que “de acuerdo con las autoridades locales y representantes de la aerolínea, en el vuelo @JetBlue 1230 que aterrizó de emergencia en Tampa, nos informan que viajaban seis personas mexicanas. Solo una fue trasladada a un hospital local y ya fue dada de alta. Ninguna de gravedad”.

El vuelo 1230 de JetBlue partió del Aeropuerto Internacional de Cancún en México y se dirigía al Aeropuerto Internacional Newark Liberty de Nueva Jersey cuando experimentó una caída de altitud y realizó un aterrizaje de emergencia, el jueves pasado.

Turbulencia

Los pilotos comunicaron a la torre de control que estaban experimentando un problema con los controles de vuelo.

La aerolínea informó que “el vuelo fue recibido por personal médico que evaluó a los pasajeros y a la tripulación, y los heridos fueron trasladados a un hospital local”.