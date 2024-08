El eufemismo de continuidad gubernamental en el nuevo sexenio no debe confundirse con acciones acotadas e inerciales. La construcción del segundo piso implica consolidar expectativas ciudadanas y generar acciones trascendentales. Del discurso de “primero los pobres” que permeó en el actual gobierno, se deberá trascender a políticas y acciones de inclusión, sostenibilidad y crecimiento.

Existen seis metas necesarias para consolidar la transformación del país.

Una de ellas es un sistema de justicia para todos. No debe limitarse a un cambio cosmético en el que se elijan a los jueces y magistrados. Se caería en simple demagogia si no se contemplan acciones de inclusión y transparencia. Deberá establecerse un mejor sistema de justicia en todos los niveles y en todos los tribunales del país.

Asimismo, se requiere romper las barreras geográficas, económicas y culturales para garantizar el acceso a la justicia.

Otra acción trascendental en el nuevo gobierno es generar un modelo económico basado en la inclusión. No puede soportarse el crecimiento sólo con programas sociales. Debe impulsarse el desarrollo que incluya a todos los sectores económicos.

Se necesita libertad de emprender, invertir, competir e intercambiar bienes y servicios lícitos dentro de un marco legal y ético. Las empresas deben de tener respeto y responsabilidad solidaria ante todos sus grupos involucrados y relacionados como sus colaboradores, clientes, accionistas, proveedores, comunidad y gobierno.

Combatir la corrupción, por otra parte, es la gran tarea pendiente en el gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum.

Para combatir este rubro y promover la transparencia, es fundamental fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, implementar políticas de transparencia y establecer sistemas de control y supervisión eficientes. También es importante fomentar una cultura de integridad y ética en todos los niveles de la sociedad. El combate a la impunidad no debe desestimarse.

Profesionalizar los cuadros en gobierno, por otra parte, es otra de las grandes metas del sexenio que está por comenzar.

La profesionalización busca no sólo mejorar la calidad del servicio público, sino también contribuir al bienestar de la ciudadanía al asegurar que los servidores públicos estén bien preparados para enfrentar los desafíos administrativos y sociales. Lograrlo implica no limitar el desarrollo a la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental sino a la instauración de una cultura de aprendizaje continuo y a la alianza estratégica con universidades.

Por otra parte, no puede pensarse en la consolidación de la democracia si no se dialoga con la oposición. Se debe detener la profundización de la polarización en el país. Aunque no es atribuible sólo a un actor sino a todos los actores políticos y sociales, se generaría un gran avance con el diálogo a la disidencia.

Esto lleva al sexto reto: mejorar el sistema electoral. Tal meta esta correlacionada con el punto anterior e implica brindar representación, hacer que las elecciones sean accesibles y significativas, ofrecer incentivos para la conciliación, facilitar un gobierno estable y eficiente y asegurar que el gobierno rinda cuentas.