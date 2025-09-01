Seis mexicanos viajan en Flotilla Global Sumud

En lo que se considera el mayor intento hasta ahora de romper el bloqueo israelí a territorio palestino, una flotilla de barcos zarpó desde Barcelona hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria. Cientos de activistas viajan en las embarcaciones, incluyendo seis mexicanos.

La Flotilla Global Sumud lleva alimentos, agua y medicinas. Los activistas a bordo exigieron un paso seguro para entregar la ayuda tan necesaria y la apertura de un corredor marítimo humanitario, según un comunicado. La guerra de casi 23 meses ha matado a más de 63 mil personas. Al menos 332 palestinos han muerto por desnutrición, incluidos 124 niños, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El convoy marítimo está conformado por 20 barcos y delegaciones de 44 países. Se unirán más barcos desde puertos en Italia y Túnez en los próximos días, en su ruta desde el extremo occidental del Mediterráneo hasta la Franja de Gaza, según los organizadores.

Se espera que alrededor de 70 barcos participen en la etapa final del viaje, indicó el portavoz de la flotilla, Saif Abukeshek, a la televisión pública española tras la partida. La flota podría llegar a Gaza alrededor del 14 o 15 de septiembre, añadió.

Entre las figuras más reconocidas que participan en la travesía está la activista sueca, Greta Thunberg. Sin embargo, también están seis mexicanos.

Se trata del documentalista Carlos Pérez Osorio; la sicóloga Sol González Eguía, quien tiene más de tres décadas de experiencia en contextos de guerra; la periodista Arlín Medrano; la comunicadora y defensora de los derechos humanos, Karen Castillo; la politóloga y profesora especializada en resolución de conflictos Dolores Pérez Lazcarro; y el reportero y director de Rompeviento TV, Ernesto Ledesma.

Ellos fueron seleccionados de entre más de 30 mill postulantes de todo el mundo que deseaban participar, según explicó la activista alemana Yasemin Acar. De México se recibieron 200 solicitudes.

Los mexicanos no viajan en la misma embarcación, sino en barcos distintos, con la idea de que cada uno de ellos sea intercultural.