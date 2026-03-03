Semana laboral de 40 horas ya va a ser una realidad

Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), aseguró que la semana de trabajo de 40 horas “ya va a ser una realidad”, después de que fue aprobada en el Congreso.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de el lunes 2 de marzo en Palacio Nacional, Bolaños indicó que la aprobación será anunciada este martes y corresponde al compromiso 60 de la titular del Ejecutivo federal.

“Estamos garantizando que sean dos días de descanso”, dijo al reiterar que las 40 horas se irán adecuando de manera escalonada hasta 2030.

“Está reduciendo el tiempo ordinario; se está acotando el tiempo extraordinario; se está con ello también defendiendo el ingreso de las personas trabajadoras, asegurando mayor descanso; y también, de igual manera en los casos que así se requieran, incluso mejorando el ingreso de las personas trabajadoras”, mencionó.

Recordó que el objetivo que se planteó es la reducción de la fatiga y los accidentes laborales: “Contar con personas con mayor descanso y que esto se haga a través de una semana de 40 horas, una mejoría en la salud y seguridad en el trabajo, y por supuesto, un mayor equilibrio entre la vida personal, la familiar y la laboral, garantizando con ello, además, que existan efectivamente mayores tiempos de descanso”.

Indicó el secretario del Trabajo que en ningún caso la reducción implica una disminución de sueldos, ni de salarios, ni de prestaciones, Por primera vez, recordó, también se van a prohibir las horas extras para menores de edad, además que hay sintonía con los convenios internacionales.

“Vamos a ir reduciendo de manera gradual dos horas por año, hasta completar las 40 en el año 2030”, destacó al mencionar que debe haber un registro electrónico para revisar la jornada laboral.