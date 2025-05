Semana laboral debe aprobarse en periodo extraordinario

Ante el anuncio de que el gobierno federal empezará a instaurar la jornada laboral de 40 horas, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que se deberá aprobar la reforma en un periodo extraordinario.

De lo contrario, dicha disposición no podrá aplicarse, como informó el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños.

Y añadió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá emitir estímulos fiscales y apoyos económicos a las pequeñas empresas, para que puedan reducir las jornadas laborales de sus trabajadores.

“Pues se tiene que votar en un periodo extraordinario, de no ser así, no se aplicará este año. En mesa directiva de @Mx_Diputados se encuentra el dictamen. Para no lesionar a pequeñas empresas se requieren estímulos fiscales y apoyos. Espero @Hacienda_Mexico no se haga ganso. #40horasva”, señaló el priista en redes sociales.

Marath Bolaños anunció que en México se instaurará paulatina y gradualmente la semana laboral de 40 horas.

“Me entusiasma anunciar que por instrucciones de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, comenzaremos con la instauración paulatina y gradual de la semana laboral de 40 horas en nuestro país”, anunció en Palacio Nacional.