Semar busca proteger puertos y aeropuertos

En el marco del Plan Kukulcán, implementado rumbo a la Copa Mundial de Fútbol que inicia el próximo 11 de junio, la Secretaría de Marina (Marina) pondrá en marcha estrategias para la protección de puertos y aeropuertos, para garantizar la seguridad en sus instalaciones, así como prevenir e identificar cualquier riesgo o amenaza en el espacio aéreo y aguas territoriales.

El almirante Ramón Lara, comandante de la Fuerza de Tarea para la Copa Mundial 2026, explicó que además, la participación de la Armada se activará de manera inmediata a través del Plan Marina, en la cual tendrá una vertiente de apoyo, seguridad interior y atención de emergencias en los estadios mundialistas nacionales.

“El despliegue de personal se realizará conforme un esquema regional de reacción estratégica y movilidad operativa de mil 18 elementos. Por lo que en la Ciudad de México y Toluca estarán desplegados hacia el estadio en la Ciudad de México, Puerto de Manzanillo y hacia el estadio en Guadalajara”, detalló.

Mientras que en Matamoros sería desplegado hacia el estadio de Monterrey con aeronaves o vehículos terrestres. Este esquema, explicó, permite una respuesta escalonada, coordinada y eficiente, garantizando la presencia oportuna de capacidades tácticas, logísticas y control.

Por otra parte, informó que en el área metropolitana —que incluye el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Aeropuerto Internacional de Toluca, así como el litoral del Pacífico, Lázaro Cárdenas, Michoacán y Manzanillo, Colima— se integrarán tres mil 741 elementos para este fin.