Senado aprueba exhorto a 32 congresos del país

El Senado de la República aprobó, de urgente resolución, un exhorto a los congresos de las entidades federativas para que cumplan con la armonización legislativa en materia de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, derivadas de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes secundarias.

Por ello, la Cámara de Senadores hizo un llamado a los 32 congresos de los estados para que realicen a la brevedad la armonización de sus constituciones locales y demás disposiciones jurídicas aplicables con la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

Dicho marco normativo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 2024, a fin de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas en todo el territorio nacional.

Asimismo, las y los senadores solicitaron que lleven a cabo la armonización legislativa de las reformas a diversas leyes secundarias en materia de igualdad sustantiva, transversalización de la perspectiva de género y fortalecimiento del marco jurídico para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de diciembre de 2024 y 15 de enero de 2026.

También, la reforma al tipo penal de abuso sexual, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de marzo de 2026, y que incorporó el estándar de consentimiento, la ampliación de las conductas sancionables, las agravantes previstas y las medidas de reparación integral del daño, para garantizar una protección más amplia y efectiva de los derechos de las víctimas.

Además, se subraya en el punto de acuerdo que, una vez realizadas las acciones de armonización legislativa referidas, los estados deben informar al Senado sobre los avances y resultados alcanzados, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales en materia de igualdad sustantiva y derechos de las mujeres, adolescentes y niñas.