Senado aprueba salida de Buque Escuela

El pleno del Senado aprobó por unanimidad con 89 votos el dictamen por el que se autoriza a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo permita la salida del país a 332 elementos que integran la tripulación del Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” (BE-01), como parte del crucero de instrucción “Pacífico Norte 2026”.

De acuerdo con el dictamen avalado por la asamblea, este crucero de instrucción forma parte de una estrategia integral de fortalecimiento de la Armada de México, al permitir la formación y capacitación de su personal en escenarios reales de navegación internacional.

El documento subraya que esta misión contribuye a la consolidación del Estado mexicano mediante la protección de los intereses marítimos nacionales, al tiempo que proyecta una presencia soberana, profesional y constructiva en el ámbito global.

Asimismo, se destaca que el crucero “Pacífico Norte 2026” abonará al posicionamiento de México como un país responsable y comprometido con la paz internacional.