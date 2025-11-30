Senado impulsa campaña Hecho en México

El Senado de la República declaró el segundo viernes de septiembre, de cada año, como el “Día Nacional de lo Hecho en México, a fin de impulsar el consumo interno, abrir nuevas oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas, así como reconocer el talento, esfuerzo e innovación de quienes producen en nuestro país, así como revertir el contrabando de productos de origen asiático.

Francisco Chíguil Figueroa, senador por Morena, explicó que la declaración va alineada al relanzamiento de la campaña Hecho en México y a lo establecido en el Plan México; con ello, dijo, se tiene la intención de fortalecer el sentido de pertenencia y unidad entre la ciudadanía.

La marca Hecho en México, destacó, es un distintivo oficial que busca promover el consumo de productos nacionales, fortalecer el comercio interno y aumentar la competitividad de las empresas mexicanas, tanto en el mercado nacional como en el internacional.

El presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, destacó que con el dictamen se visibiliza la importancia del esfuerzo de las empresas que realizan productos de calidad.

La iniciativa busca impulsar el mercado interno y la elaboración nacionales ante la importación y contrabando de productos, sobre todo asiáticos que representan una competencia desleal, sobre todo en áreas como el calzado, la industria textil y juguetes.

Subrayó que, a mayo de 2025, 623 empresas y mil 983 productos recibieron el distintivo de la campaña Hecho en México, impulsada por la Secretaría de Economía a cargo de Marcelo Ebrard Casaubón.

Esta iniciativa busca destacar y fortalecer la identidad mexicana, promoviendo el consumo y la valorización de lo hecho en México. Queremos que los mexicanos se sientan orgullosos de lo que producimos y consumimos, y que esto impulse el desarrollo económico y social de nuestro país.