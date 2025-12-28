Senado seguirá trabajando por la transformación

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, refrendó el compromiso de las legisladoras y los legisladores de trabajar a favor del país y subrayó que la Cámara Alta seguirá legislando por la justicia y la transformación de México en 2026.

“Seguiremos trabajando de manera muy fuerte a favor del pueblo de México, por la Cuarta Transformación”, expresó la senadora en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Castillo Juárez detalló que en el recién finalizado Primer Periodo de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, el Senado de la República celebró 44 sesiones, de las cuales 36 fueron de carácter ordinario, siete Sesiones Solemnes y una de Congreso General.

Durante estas sesiones, fueron aprobadas, entre otras, reformas a la Ley de Amparo, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, otros ordenamientos como la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas.